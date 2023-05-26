ЭКОНОМИКА РБ

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА ОБЕСПЕЧИЛИ 49,4% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ

18:00 26.05.2023 Плательщики Могилева обеспечили в январе-апреле 2023 года 49,4%, или 361,3 млн рублей поступлений в бюджет области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 116,4 млн рублей, или 32,2%, налога на добавленную стоимость – 93,9 млн рублей (26%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 45,5 млн рублей (12,6%), налога на прибыль – 41 млн рублей (11,4%), налога при упрощенной системе налогообложения – 12,2 млн рублей (3,4%). При этом 72,6% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 27,4% – Октябрьского района.