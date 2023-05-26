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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КОМБАЙН НА ФОРУМЕ «АМУРЭКСПО-2023»
17:15 26.05.2023
ОАО «Гомсельмаш» принимает участие в международном экономическом форуме «АмурЭкспо-2023», который проходит 26-28 мая 2023 года в Благовещенске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на форуме дилерский центр «Гомсельмаша» – ООО «АгроСуппорт» представил зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS12 PRO с системой полного привода в комплектации с соевой жаткой ЖЗС-7. Данный комбайн является лидером продаж в модельном ряду агротехники компании «Гомсельмаш».
Комбайн GOMSELMASH GS12 PRO востребован в условиях переувлажнённости почв Амурской области, поэтому в уборочной кампании 2023 примут участие ещё 17 таких агромашин. Аграрии региона отмечают улучшение качества техники, сервисного обслуживания, обеспеченности запасными частями.
Мероприятие собрало более 1500 участников из разных регионов России и Китая.
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