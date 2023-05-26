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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 23,7%
16:56 26.05.2023
На 1 мая 2023 года на налоговом учете Витебской области состоит 14580 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 284,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, увеличилось на 51, поступления в сопоставимых ценах возросли на 54,4 млн рублей, или на 23,7%.
Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 30,2%.
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