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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В I ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПРОСЕЛ НА 0,1%


14:45 26.05.2023

В Гродненской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 2 225,6 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,5 рубля против 16,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2023 г. составил 2002,9 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 1368,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню января-апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 120,2 млн рублей, или 107% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
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