|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ФАКТ НЕОБОСНОВАННОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОДНОЙ ИЗ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ
14:04 26.05.2023
Комитет госконтроля Минской области выявил факт необоснованного расходования бюджетных средств в одной из районных больниц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, при формировании больницей плана закупок на 2023 год в него были включены закупки 50 тыс. одноразовых комбинезонов на сумму 400 тыс. рублей и 27 тыс. бахил на сумму 55 тыс. рублей.
Однако в ходе анализа данных сведений работники КГК выяснили, что годовой расход комбинезонов в больнице не превышает 13 тыс. штук, а бахил – 10 тыс. штук (в разы меньше, чем запланировано к закупке).
Кроме того, на начало 2023 года на складе больницы находилось 8,4 тыс. комбинезонов (более половины комбинезонов, необходимых больнице на год), а также 13,8 тыс. бахил (их остаток превышал количество, которое необходимо на год).
После вмешательства Комитета госконтроля Минской области закупка бахил полностью исключена из плана закупок, а количество закупаемых комбинезонов сокращено в 13 раз.
В результате предотвращено необоснованное расходование средств бюджета в сумме 425 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2023
Курсы в банках
на 26.05.2023
Конвертация в банках
на 26.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте