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ЭКОНОМИКА РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ФАКТ НЕОБОСНОВАННОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОДНОЙ ИЗ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ


14:04 26.05.2023

Комитет госконтроля Минской области выявил факт необоснованного расходования бюджетных средств в одной из районных больниц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, при формировании больницей плана закупок на 2023 год в него были включены закупки 50 тыс. одноразовых комбинезонов на сумму 400 тыс. рублей и 27 тыс. бахил на сумму 55 тыс. рублей.

Однако в ходе анализа данных сведений работники КГК выяснили, что годовой расход комбинезонов в больнице не превышает 13 тыс. штук, а бахил – 10 тыс. штук (в разы меньше, чем запланировано к закупке).

Кроме того, на начало 2023 года на складе больницы находилось 8,4 тыс. комбинезонов (более половины комбинезонов, необходимых больнице на год), а также 13,8 тыс. бахил (их остаток превышал количество, которое необходимо на год).

После вмешательства Комитета госконтроля Минской области закупка бахил полностью исключена из плана закупок, а количество закупаемых комбинезонов сокращено в 13 раз.

В результате предотвращено необоснованное расходование средств бюджета в сумме 425 тыс. рублей.
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