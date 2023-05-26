ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАРДИОЛОГОВ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ

12:57 26.05.2023 Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы кардиологии, аритмологии и кардиохирургии» и Пленум Белорусского научного общества кардиологов 25-26 мая 2023 г. проходят в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, планируется, что с докладами выступят ведущие кардиологи, кардиохирургии, ренгенэндоваскулярные хирурги, аритмологи из Беларуси, государств СНГ, дальнего зарубежья. Будут представлены достижения отечественной кардиологии и кардиохирургии, организованы диалоговые площадки по обсуждению актуальных проблем в области прикладной и фундаментальной кардиологии.