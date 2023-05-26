|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАРДИОЛОГОВ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
12:57 26.05.2023
Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы кардиологии, аритмологии и кардиохирургии» и Пленум Белорусского научного общества кардиологов 25-26 мая 2023 г. проходят в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, планируется, что с докладами выступят ведущие кардиологи, кардиохирургии, ренгенэндоваскулярные хирурги, аритмологи из Беларуси, государств СНГ, дальнего зарубежья. Будут представлены достижения отечественной кардиологии и кардиохирургии, организованы диалоговые площадки по обсуждению актуальных проблем в области прикладной и фундаментальной кардиологии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2023
Курсы в банках
на 26.05.2023
Конвертация в банках
на 26.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте