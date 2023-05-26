ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОС НА 0,7%

12:46 26.05.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-апрель 2023 г. в текущих ценах составил 6917,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% больше к уровню января-апреля 2022 г.