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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ
12:31 26.05.2023
В рамках программы энергетического пуска на втором энергоблоке БелАЭС продолжается комплексная проверка технических характеристик оборудования и систем. Об этом сообщает Минэнерго Беларуси.
Согласно информации, 26 мая специалисты приступили к динамическим испытаниям в режиме полного обесточивания блока с его отключением от энергосистемы.
Перед переходом на следующий этап - опытно-промышленной эксплуатации блока - специалисты должны убедиться, что все системы и оборудование, включая системы безопасности, работают надежно, в соответствии с проектными параметрами.
«Такая последовательность программы испытаний, в том числе с отключением блока от сети, - общемировая практика. Перед вводом атомных станций в промышленную эксплуатацию проводится широкий круг различных исследований и тестирований», - говорится в сообщении.
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