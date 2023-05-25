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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,6%
12:28 26.05.2023
В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 6 395,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 123,1%, в обрабатывающей промышленности – 101,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,5%.
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