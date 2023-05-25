|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СФОРМИРОВАЛ БОЛЕЕ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
11:43 26.05.2023
В январе-апреле 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 61,1% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, эта категория плательщиков за январь-апрель 2023 года внесла в бюджет 1353,9 млн рублей налогов и платежей.
От организаций поступило 1260,6 млн рублей, или 93,1%. Индивидуальные предприниматели уплатили 93,4 млн рублей, или 6,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
Курсы в банках
на 26.05.2023
Конвертация в банках
на 26.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте