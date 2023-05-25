В январе-апреле 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 61,1% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, эта категория плательщиков за январь-апрель 2023 года внесла в бюджет 1353,9 млн рублей налогов и платежей.

От организаций поступило 1260,6 млн рублей, или 93,1%. Индивидуальные предприниматели уплатили 93,4 млн рублей, или 6,9%.