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ЭКОНОМИКА РБ


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СФОРМИРОВАЛ БОЛЕЕ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


11:43 26.05.2023

В январе-апреле 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 61,1% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, эта категория плательщиков за январь-апрель 2023 года внесла в бюджет 1353,9 млн рублей налогов и платежей.

От организаций поступило 1260,6 млн рублей, или 93,1%. Индивидуальные предприниматели уплатили 93,4 млн рублей, или 6,9%.
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