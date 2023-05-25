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ЭКОНОМИКА РБ
ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ» ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ» СОСТОИТСЯ 26 МАЯ В ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
11:37 26.05.2023
Белорусско-китайский форум «Зеленая» цифровизация для расширения возможностей машиностроения» состоится 26 мая 2023 года на базе китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, форум в нашей стране пройдет одновременно с Форумом «Чжунгуаньцунь-2023» (ZGC) в Пекине и будет посвящен инновационному развитию «умного» производства.
Участники форума – представители компаний, ученые, предприниматели – обменяются передовыми технологическими достижениями, обсудят тенденции развития отрасли и пути углубления сотрудничества.
Форум «Чжунгуаньцунь» (ZGC Forum) учрежден в 2007 году в Китае и со временем превратился в открытую площадку обмена и сотрудничества в области глобальных научно-технических инноваций. ZGC Forum получил признание во всем мире как платформа для продвижения новаторского подхода в области науки и технологий для бизнеса и научных кругов.
В рамках нынешнего форума запланировано более 150 мероприятий, в том числе 55 параллельных форумов, в которых примут участие представители более 80 стран и регионов (зарубежных государственных ведомств, международных организаций и учреждений), в том числе и Беларуси.
Параллельный форум состоится в Беларуси впервые. Его проведение будет способствовать интеллектуальному и экологическому развитию машиностроительной отрасли, инициативе «Один пояс, один путь», а также скоординированному развитию инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Беларуси и Китая. Кроме того, мероприятие призвано стать дополнительным импульсом по реализации инициативы глав двух государств о дальнейшем развитии отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
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