В январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1129,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2022 г. в сопоставимых ценах на 6,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 112,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 97,4 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в январе – апреле 2022 г., молока – 497,6 тыс. тонн (на 7,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 94,8 тыс. тонн и по сравнению с январем – апрелем 2022 г. увеличилось на 5,8%, молока произведено 492,4 тыс. тонн (на 7,6% больше).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 692,2 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2,7% больше чем на 1 мая 2022 г., в том числе коров – 219,6 тыс. голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 589,4 тыс. голов, что на 5,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.