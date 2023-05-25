ЭКОНОМИКА РБ

ТЕХНИКА МАЗ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА 2023»

11:06 26.05.2023 Официальный партнер Минского автомобильного завода — компания «КропКузов» принимает участие в XXIII Агропромышленной выставке «Золотая нива-2023», которая проходит 23-26 мая в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, на выставке представлены гидрофицированный седельный тягач МАЗ-544028 с полуприцепом производства «КропКузов» и зерновоз на базе шасси МАЗ-63122J с платформой производства «КропКузов».