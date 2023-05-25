|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА МАЗ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА 2023»
11:06 26.05.2023
Официальный партнер Минского автомобильного завода — компания «КропКузов» принимает участие в XXIII Агропромышленной выставке «Золотая нива-2023», которая проходит 23-26 мая в Усть-Лабинске (Краснодарский край).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, на выставке представлены гидрофицированный седельный тягач МАЗ-544028 с полуприцепом производства «КропКузов» и зерновоз на базе шасси МАЗ-63122J с платформой производства «КропКузов».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
Курсы в банках
на 26.05.2023
Конвертация в банках
на 26.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте