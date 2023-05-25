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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ РЕГИОНА СОСТАВИЛ 29,2% В 2022 ГОДУ
10:41 26.05.2023
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Гродненской области за 2022 год составила 11 089,5 млн рублей, вклад в областной объем выручки – 29,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Гродненской области хозяйственную деятельность осуществляли 27 893 индивидуальных предпринимателя и 8385 организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 7356 микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 863 малые организации (10%) и 166 средних организаций (2%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (36% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (16%); строительство (9%); промышленность (7%); профессиональная, научная и техническая деятельность (6%).
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