Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Гродненской области за 2022 год составила 11 089,5 млн рублей, вклад в областной объем выручки – 29,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Гродненской области хозяйственную деятельность осуществляли 27 893 индивидуальных предпринимателя и 8385 организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 7356 микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 863 малые организации (10%) и 166 средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (36% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (16%); строительство (9%); промышленность (7%); профессиональная, научная и техническая деятельность (6%).