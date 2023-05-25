Предложения университетов по реализации до 2030 года стратегически важных инновационных проектов рассмотрели в Белорусском национальном техническом университете на расширенном заседании коллегии Министерства образования, в котором принял участие первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на рассмотрение участникам заседания было вынесено шесть проектов: «Создание импортозамещающего производства кардиохирургических имплантатов»; «Организация производства по стандартам GMP полифункциональных ветеринарных препаратов на основе видоспецифических рекомбинантных белков животных»; «Разработка и производство станков с ЧПУ под специализированные задачи заказчиков»; «Создание производства термостойких керамических изделий»; «Создание предприятия по производству огнеупорной продукции в Гомельской области»; «Создание производства спредеров в Республике Беларусь».

Проекты основаны на собственных научно-технических разработках ученых 5 ведущих технических университетов страны.

Заслушав и обсудив доклады и информацию руководителей университетов, подчиненных Министерству образования, коллегия приняла ряд важных для исполнения решений.

В их числе – обеспечить проведение ведомственной научно-технической экспертизы представленных бизнес-планов инновационных проектов и направить в ГКНТ материалы для проведения государственной научно-технической экспертизы с последующим включением инновационных проектов в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы.

Место проведения расширенного заседания коллегии Минобразования выбрано не случайно. В БНТУ сформирована эффективная уникальная инновационная образовательно-научно-производственная инфраструктура, полностью соответствующая модели «Университет 3.0», которая вносит существенный вклад в развитие реального сектора экономики. Такая инфраструктура позволяет не только реализовывать все стадии подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров, но и обеспечивать полный цикл создания инновационной научно-технической продукции от идеи до выпуска и доведения ее до потребителя.