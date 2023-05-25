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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЯЕТ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
09:47 26.05.2023
В 2023 году упрощенную систему налогообложения применяют 6,7 тыс. организаций Брестской области, что составляет 33,8% от общего количества юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в бюджет Брестской области за январь-апрель 2023 года от данной категории плательщиков поступило 40,4 млн рублей, в том числе налога при УСН - 23,5 млн рублей.
Индивидуальные предприниматели с 1 января 2023 года утратили право на применение упрощенной системы налогообложения (п. 1 ст. 324 Налогового кодекса Республики Беларусь).
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