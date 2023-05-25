В 2023 году упрощенную систему налогообложения применяют 6,7 тыс. организаций Брестской области, что составляет 33,8% от общего количества юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в бюджет Брестской области за январь-апрель 2023 года от данной категории плательщиков поступило 40,4 млн рублей, в том числе налога при УСН - 23,5 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели с 1 января 2023 года утратили право на применение упрощенной системы налогообложения (п. 1 ст. 324 Налогового кодекса Республики Беларусь).