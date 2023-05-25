Шесть троллейбусов модели «Горожанин», изготовленных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом на базе машинокомплектов МАЗ, 25 мая 2023 года переданы в Администрацию Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Минский автомобильный завод».

«Недавно мы выиграли конкурс на поставку 7 троллейбусов, но в этот раз это будут уже полностью собранные на Минском автомобильном заводе троллейбусы МАЗ 203Т70 с увеличенным автономным ходом до 20км. Они уже запланированы в производстве», - рассказал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники – начальник управления продаж пассажирской техники Владимир Дормаш.