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ЭКОНОМИКА РБ


ШЕСТЬ ТРОЛЛЕЙБУСОВ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВЛЕНЫ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК


09:34 26.05.2023

Шесть троллейбусов модели «Горожанин», изготовленных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом на базе машинокомплектов МАЗ, 25 мая 2023 года переданы в Администрацию Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Минский автомобильный завод».

«Недавно мы выиграли конкурс на поставку 7 троллейбусов, но в этот раз это будут уже полностью собранные на Минском автомобильном заводе троллейбусы МАЗ 203Т70 с увеличенным автономным ходом до 20км. Они уже запланированы в производстве», - рассказал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники – начальник управления продаж пассажирской техники Владимир Дормаш.
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