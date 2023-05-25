|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ ТРОЛЛЕЙБУСОВ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВЛЕНЫ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
09:34 26.05.2023
Шесть троллейбусов модели «Горожанин», изготовленных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом на базе машинокомплектов МАЗ, 25 мая 2023 года переданы в Администрацию Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Минский автомобильный завод».
«Недавно мы выиграли конкурс на поставку 7 троллейбусов, но в этот раз это будут уже полностью собранные на Минском автомобильном заводе троллейбусы МАЗ 203Т70 с увеличенным автономным ходом до 20км. Они уже запланированы в производстве», - рассказал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники – начальник управления продаж пассажирской техники Владимир Дормаш.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
Курсы в банках
на 26.05.2023
Конвертация в банках
на 26.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте