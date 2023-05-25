Реальные располагаемые денежные доходы населения Гродненской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2023 г. составили 105,4% к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6%.