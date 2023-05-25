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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 21,5%


18:15 25.05.2023

В январе-апреле 2023 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 269,2 млн рублей, или 36,8% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 21,5%, или на 47,7 млн рублей в фактическом исчислении.

При этом от малых организаций платежи выросли на 18,3%, или на 15,5 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – на 36,4%, или на 13 млн рублей, от средних организаций – на 23,5%, или на 10,2 млн рублей, от микроорганизаций – на 15,6%, или на 9 млн рублей.

На 1 мая 2023 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,7 тыс. плательщиков, в том числе 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7 тыс. – юридических лиц.
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