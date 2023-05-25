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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В МИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМЕНЯЛО ЗАВЫШЕННУЮ ДО 300% ТОРГОВУЮ НАДБАВКУ
18:08 25.05.2023
Комитет госконтроля выявил факты завышения цен при поставке частным торговым предприятием Минского района импортной овощной продукции (огурцы, томаты, красный перец и др.) в адрес торговых и бюджетных организаций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, необоснованно применяемая торговая надбавка составляла до 300%.
При этом одним из потребителей, в адрес которого поставлялись овощи по завышенным ценам, являлся комбинат школьного питания в Минске.
За нарушения порядка формирования и применения цен торговое предприятие привлечено к административной ответственности в двукратном размере допущенного завышения цен. Штраф составил более 80 тыс. рублей. На директора предприятия наложен штраф в размере 10 базовых величин.
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