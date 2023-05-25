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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 42,4%


17:52 25.05.2023

Бюджет Гродненской области в январе-апреле 2023 года пополняли 15,8 тыс. организаций, 27,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 628,2 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-апрель 2023 года поступило 1505,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 42,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,1%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 49,2 млн рублей, физические лица внесли в бюджет 25,0 млн рублей, что составляет 3,3% и 1,7% поступлений соответственно.
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