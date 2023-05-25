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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ СПЕЛЫХ ЛЕСОВ В БЕЛАРУСИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 20%
17:50 25.05.2023
Доля спелых лесов в Беларуси приближается к 20%. Об этом во время доклада на X Невском международном экологическом конгрессе заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик.
По его словам, сегодня на долю спелых лесов приходится 19,6% лесного фонда. К 2025 году этот показатель достигнет оптимального уровня и составит 20-22%.
«С учетом роста доли спелых насаждений последовательно увеличивается и размер расчетной лесосеки. На 2023 год она утверждена в размере 15,4 млн. кубометров», - сообщил Александр Кулик.
Министр обратил внимание: более 23% покрытых лесом земель занимают искусственно созданные леса.
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