Доля спелых лесов в Беларуси приближается к 20%. Об этом во время доклада на X Невском международном экологическом конгрессе заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик.

По его словам, сегодня на долю спелых лесов приходится 19,6% лесного фонда. К 2025 году этот показатель достигнет оптимального уровня и составит 20-22%.

«С учетом роста доли спелых насаждений последовательно увеличивается и размер расчетной лесосеки. На 2023 год она утверждена в размере 15,4 млн. кубометров», - сообщил Александр Кулик.

Министр обратил внимание: более 23% покрытых лесом земель занимают искусственно созданные леса.