ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Мингорисполком будут сотрудничать для более глубокого вовлечения предприятий и организаций Минска в закупочную деятельность на площадке БУТБ. Такая договоренность достигнута в ходе встречи руководства биржи с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич.

По словам председателя правления биржи Александра Осмоловского, самыми активными пользователями торговой платформы являются субъекты хозяйствования из регионов, тогда как столичные компании пока не применяют этот механизм на системной основе.

Надежда Лазаревич согласилась с необходимостью активизации работы предприятий Минска на бирже и выразила готовность оказать содействие в информировании о преимуществах закупок посредством биржевых торгов.

Она также предложила провести на базе биржи совещание с промышленными и торговыми предприятиями столицы для детального ознакомления с возможностями площадки.