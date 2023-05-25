|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ПОЧТИ 30 ТОНН ГРУШ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРЕСЕКЛИ ТАМОЖЕННИКИ
17:13 25.05.2023
При проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы белорусские таможенники пресекли два факта незаконного перемещения фруктов под видом других товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в общей сложности с территории Беларуси пытались вывезти почти 30 тонн груш.
В первом случае на участке дороги Р75 витебские таможенники остановили для проверки транспортное средство Volvo. Водитель авто предъявил документы на перемещаемые OSB плиты. Однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили более 9 тонн свежих груш, которые были спрятаны в специально изготовленных ящиках из этих же плит.
Во втором случае нарушение выявили могилевские таможенники совместно с сотрудниками Мстиславского РОВД. На территории Мстиславского района был остановлен грузовик DAF. Согласно документам, в автомобиле находилась минеральная вата. Во время досмотра за перемещаемым утеплителем таможенники обнаружили 20 тонн груш.
И в первом, и во втором случаях фрукты перевозили без необходимых товаросопроводительных документов, а их общая стоимость составила более 220 тыс. рублей.
По данным фактам в отношении водителей и перевозчиков начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров). Санкцией статьи в отношении физического лица предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
Курсы в банках
на 25.05.2023
Конвертация в банках
на 25.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте