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ЭКОНОМИКА РБ


НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ПОЧТИ 30 ТОНН ГРУШ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРЕСЕКЛИ ТАМОЖЕННИКИ


17:13 25.05.2023

При проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы белорусские таможенники пресекли два факта незаконного перемещения фруктов под видом других товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в общей сложности с территории Беларуси пытались вывезти почти 30 тонн груш.

В первом случае на участке дороги Р75 витебские таможенники остановили для проверки транспортное средство Volvo. Водитель авто предъявил документы на перемещаемые OSB плиты. Однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили более 9 тонн свежих груш, которые были спрятаны в специально изготовленных ящиках из этих же плит.

Во втором случае нарушение выявили могилевские таможенники совместно с сотрудниками Мстиславского РОВД. На территории Мстиславского района был остановлен грузовик DAF. Согласно документам, в автомобиле находилась минеральная вата. Во время досмотра за перемещаемым утеплителем таможенники обнаружили 20 тонн груш.

И в первом, и во втором случаях фрукты перевозили без необходимых товаросопроводительных документов, а их общая стоимость составила более 220 тыс. рублей.

По данным фактам в отношении водителей и перевозчиков начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров). Санкцией статьи в отношении физического лица предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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