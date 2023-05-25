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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛ В ДЗЕРЖИНСКЕ


17:05 25.05.2023

В Дзержинске начал работу мобильный сервис «Мой город (Беларусь)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в мобильном приложении «Мой город» собрана самая нужная информация для жителей и гостей города: важные новости, события, акции, скидки, опросы. На ресурсе представлены практически все городские организации: администрация, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование, сфера услуг.

Главная особенность платформы – это возможность обратной связи. Благодаря онлайн-сервисам в режиме реального времени можно записаться на прием к руководителю организации, заказать товар или услугу, забронировать столик в кафе или номер в гостинице, вызвать коммунальную службу и многое другое. Для этого достаточно установить приложение, которое доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Комплексный проект по оцифровке городских услуг и сервисов разработан Минсвязи совместно с «Белтелекомом» и направлен на повышение комфорта и качества жизни горожан. Реализация концепции «умного города» в Дзержинске инициирована местной администрацией.

В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования города. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by или обратиться в сервисный центр РУП «Белтелеком» в Дзержинске (ул. Толстого, 4, тел.: +375-1716-95-000, ).

Список городов, подключенных к приложению представлен здесь.
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