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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ НЕ УХОДИТ ИЗ БЕЛАРУСИ - МИНЭКОНОМИКИ
16:49 25.05.2023
Большинство иностранных инвесторов, несмотря на санкции, продолжили свою деятельность. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на пленарном заседании Белорусского инвестиционного форума, который проходит в Бобруйске.
«ПИИ на чистой основе за 2022 год увеличились более чем на 15%, в 1 квартале 2023 также имеем прирост – 1,3%. В ТОП 3 стран вошли в 2022 г. Россия, Нидерланды и ОАЭ, в 1 квартале 2023 г. – Кипр, Россия, Нидерланды», - рассказал чиновник.
Он также отметил, что правительство ведет системную работу над привлечением инвестиций.
Так, упрощены процедуры в сфере строительства и сокращены сроки некоторых из них.
Усовершенствованы также земельные отношения. Местным органам делегировано право изменять целевое назначение участков до завершения строительства объекта, предоставлять инвесторам дополнительные участки без аукционов для расширения производства. А правительству переданы полномочия по определению порядка изъятия и предоставления участков, переводу земель из одной категории и вида в другие. Это позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы.
Кроме того, расширены полномочия райисполкомов и местных Советов депутатов в сфере имущественных отношений и в части вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
Улучшаются и условия инвестирования.
Законопроект «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь» устанавливает меры господдержки бизнес-инициатив как в рамках инвестдоговоров, так и без их заключения.
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