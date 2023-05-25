Большинство иностранных инвесторов, несмотря на санкции, продолжили свою деятельность. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на пленарном заседании Белорусского инвестиционного форума, который проходит в Бобруйске.

«ПИИ на чистой основе за 2022 год увеличились более чем на 15%, в 1 квартале 2023 также имеем прирост – 1,3%. В ТОП 3 стран вошли в 2022 г. Россия, Нидерланды и ОАЭ, в 1 квартале 2023 г. – Кипр, Россия, Нидерланды», - рассказал чиновник.

Он также отметил, что правительство ведет системную работу над привлечением инвестиций.

Так, упрощены процедуры в сфере строительства и сокращены сроки некоторых из них.

Усовершенствованы также земельные отношения. Местным органам делегировано право изменять целевое назначение участков до завершения строительства объекта, предоставлять инвесторам дополнительные участки без аукционов для расширения производства. А правительству переданы полномочия по определению порядка изъятия и предоставления участков, переводу земель из одной категории и вида в другие. Это позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Кроме того, расширены полномочия райисполкомов и местных Советов депутатов в сфере имущественных отношений и в части вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.

Улучшаются и условия инвестирования.

Законопроект «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь» устанавливает меры господдержки бизнес-инициатив как в рамках инвестдоговоров, так и без их заключения.