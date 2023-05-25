Прокуратура Минской области совместно с работниками Генеральной прокуратуры на территории Логойского района выявила факты неэффективного использования мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в рамках реализации госпрограммы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы за счет бюджетных средств реконструирована мелиоративная система в одном из аграрных предприятий Логойского района. Объект строительства общей площадью 300 га введен в эксплуатацию в 2019 году. Вместе с тем с 2019 года более 100 га мелиорированных земель в сельхохоборот не введены и не засеваются. И поскольку земли после мелиорации не приведены в надлежащее состояние, землепользователь не производил на данном участке посев необходимых для хозяйства многолетних трав.

В частности, на таких землях не убраны валы с выкорчеванной древесно-кустарниковой растительностью, которые заросли кустарником. Высота лозы в некоторых местах превысила 1,5-2 метра. Кучность расположения валов препятствовала проезду техники между ними, а работы по их ликвидации вовсе не проводились.

Или другой пример: в июле 2022 года в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы в эксплуатацию введен объект «Реконструкция мелиоративной системы «М.». Согласно заключению государственной экспертизы, реконструированная мелиоративная система предназначена для получения аграрной продукции: более 130 га под улучшенные сенокосные земли при общей площади объекта в 143,2 га. При этом в ходе прокурорской проверки установлено, что сельскохозяйственные работы на данных землях не проводились.

На момент обследования на объекте имелись вымочки, отмечен высокий уровень грунтовых вод, что препятствовало проведению посевных работ. Одной из причин, обусловивших повышенную увлажненность объекта, названо перекрытие мелиоративного канала бобровыми плотинами. Своевременные меры по их ликвидации не приняты.

В итоге прокуратура Минской области вынесла предписание в Минский областной исполнительный комитет с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений, эффективного использования мелиорированных земель, приведения объектов мелиоративных систем в состояние, пригодное для проведения сельскохозяйственных работ.