ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФАКТЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ В ЛОГОЙСКОМ РАЙОНЕ


16:25 25.05.2023

Прокуратура Минской области совместно с работниками Генеральной прокуратуры на территории Логойского района выявила факты неэффективного использования мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в рамках реализации госпрограммы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы за счет бюджетных средств реконструирована мелиоративная система в одном из аграрных предприятий Логойского района. Объект строительства общей площадью 300 га введен в эксплуатацию в 2019 году. Вместе с тем с 2019 года более 100 га мелиорированных земель в сельхохоборот не введены и не засеваются. И поскольку земли после мелиорации не приведены в надлежащее состояние, землепользователь не производил на данном участке посев необходимых для хозяйства многолетних трав.

В частности, на таких землях не убраны валы с выкорчеванной древесно-кустарниковой растительностью, которые заросли кустарником. Высота лозы в некоторых местах превысила 1,5-2 метра. Кучность расположения валов препятствовала проезду техники между ними, а работы по их ликвидации вовсе не проводились.

Или другой пример: в июле 2022 года в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы в эксплуатацию введен объект «Реконструкция мелиоративной системы «М.». Согласно заключению государственной экспертизы, реконструированная мелиоративная система предназначена для получения аграрной продукции: более 130 га под улучшенные сенокосные земли при общей площади объекта в 143,2 га. При этом в ходе прокурорской проверки установлено, что сельскохозяйственные работы на данных землях не проводились.

На момент обследования на объекте имелись вымочки, отмечен высокий уровень грунтовых вод, что препятствовало проведению посевных работ. Одной из причин, обусловивших повышенную увлажненность объекта, названо перекрытие мелиоративного канала бобровыми плотинами. Своевременные меры по их ликвидации не приняты.

В итоге прокуратура Минской области вынесла предписание в Минский областной исполнительный комитет с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений, эффективного использования мелиорированных земель, приведения объектов мелиоративных систем в состояние, пригодное для проведения сельскохозяйственных работ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2023
валюта курс
EUR 3.1563
USD 2.9298
RUB 3.6660
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9275 -0.0023
RUB 3.6680 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1480
USD 2.9150 2.9190
RUB 2.7000 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0800
EUR/RUB 85.1000 114.6000
USD/RUB 79.1000 106.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте