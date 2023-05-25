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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
15:22 25.05.2023
В Гомельской области приступили к замене тепловых сетей. Всего необходимо заменить 98,8 км. Об этом сообщил на заседании исполкома начальник главного управления ЖКХ Дмитрий Згурский.
По его словам, на сегодня выполнено 16% от задания.
Он пояснил, что всеми районами проведены процедуры закупок, заключаются договора на поставку труб и комплектующих.
«Более 50% трубопроводов уже закуплены», - уточнил Дмитрий Згурский.
Начальник главного управления отметил, что основной объем финансирования для закупки труб и комплектующих, производства строительно-монтажных работ приходится на 2-3 кварталы.
«Ритмичное финансирование позволит выполнить задание Совета Министров по замене 90% тепловых сетей до 20 сентября», - подытожил Дмитрий Згурский
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