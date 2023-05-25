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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОС НА 0,7%
14:33 25.05.2023
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 2652,5 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,9% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2023 г. составил 2 463,2 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 3126,1 млн рублей, или 94,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 142,6 млн рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
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