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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕДРИТЬ МЕХАНИЗМ АДРЕСНЫХ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК
14:14 25.05.2023
В целях создания максимально благоприятных условий для реализации продукции деревообработки на экспорт и повышения привлекательности биржевого механизма для отечественных и иностранных участников ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) предложила в дополнение к обычным биржевым контрактам внедрить механизм адресных биржевых сделок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ожидается, что это повысит прозрачность экспортной торговли пиломатериалами на внебиржевом рынке и поспособствует реализации ресурса по объективным рыночным ценам, сформированным на биржевых торгах.
Совещание по данному вопросу состоялось 24 мая в центральном офисе БУТБ под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова.
По итогам дискуссии предложение БУТБ было в целом поддержано.
В связи с этим планируется, что после внесения соответствующих изменений в локальные нормативные акты биржи и доработки программного обеспечения возможность заключать адресные биржевые сделки появится у всех аккредитованных на БУТБ продавцов и покупателей пиломатериалов.
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