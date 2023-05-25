В целях создания максимально благоприятных условий для реализации продукции деревообработки на экспорт и повышения привлекательности биржевого механизма для отечественных и иностранных участников ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) предложила в дополнение к обычным биржевым контрактам внедрить механизм адресных биржевых сделок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ожидается, что это повысит прозрачность экспортной торговли пиломатериалами на внебиржевом рынке и поспособствует реализации ресурса по объективным рыночным ценам, сформированным на биржевых торгах.

Совещание по данному вопросу состоялось 24 мая в центральном офисе БУТБ под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова.

По итогам дискуссии предложение БУТБ было в целом поддержано.

В связи с этим планируется, что после внесения соответствующих изменений в локальные нормативные акты биржи и доработки программного обеспечения возможность заключать адресные биржевые сделки появится у всех аккредитованных на БУТБ продавцов и покупателей пиломатериалов.