За январь-апрель 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 731,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 182,6 млн рублей, или на 33,3% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 266,2 млн рублей, или 36,4%, налога на добавленную стоимость – 158,6 млн рублей (21,7%), налога на прибыль – 63 млн рублей (8,6%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 51,6 млн рублей (7,1%), налога на недвижимость – 27,2 млн. рублей (3,7%).