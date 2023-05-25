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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 33,3%
13:59 25.05.2023
За январь-апрель 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 731,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 182,6 млн рублей, или на 33,3% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 266,2 млн рублей, или 36,4%, налога на добавленную стоимость – 158,6 млн рублей (21,7%), налога на прибыль – 63 млн рублей (8,6%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 51,6 млн рублей (7,1%), налога на недвижимость – 27,2 млн. рублей (3,7%).
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