С 31 мая по 1 июля в Витебской области установлен запрет на лов сома.

Как сообщил заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, также запрещено находится с данным видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии водоемов.

Кроме штрафа (до 30 базовых величин), за каждую добытую особь сома нарушитель обязан возместить причиненный природе вред в тройном размере – 12 базовых величин (384 рубля). В случае если ущерб составит 100 и более базовых величин, может наступить уголовная ответственность.