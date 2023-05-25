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ЭКОНОМИКА РБ
С 31 МАЯ ПО 1 ИЮЛЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ НА ЛОВ СОМА
13:41 25.05.2023
С 31 мая по 1 июля в Витебской области установлен запрет на лов сома.
Как сообщил заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, также запрещено находится с данным видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии водоемов.
Кроме штрафа (до 30 базовых величин), за каждую добытую особь сома нарушитель обязан возместить причиненный природе вред в тройном размере – 12 базовых величин (384 рубля). В случае если ущерб составит 100 и более базовых величин, может наступить уголовная ответственность.
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