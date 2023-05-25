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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5,7%
12:44 25.05.2023
В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 11,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,7% к уровню января-апреля 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,6%, в обрабатывающей промышленности – 108,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,6%.
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