В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 11,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,7% к уровню января-апреля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,6%, в обрабатывающей промышленности – 108,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,6%.