Сегодня в Бобруйске начал свою работу Белорусский инвестиционный форум.

Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на форум соберутся инвесторы и представители крупного и среднего бизнеса из 22 стран, чтобы обсудить перспективы делового сотрудничества с Беларусью. Это гости из Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Китая, ОАЭ, Пакистана, Палестины, России, Турции и других государств.

Среди участников форума высшие должностные лица Беларуси. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек.

В программе форума пленарная сессия, на которой спикеры выступят с докладами на тему «Государственная инвестиционная политика и перспективы развития белорусской экономики» и состоятся две панельные дискуссии. На первой – «Глазами консалтинга» эксперты обсудят новые ниши белорусской экономики, перспективные для инвестирования и «Руками Бизнеса», на которой обсудят инвестиционный климат Беларуси глазами зарубежного бизнеса, а также работу в новых условиях.

Кроме того, пройдут три тематические секции: XIV Международный экономический форум «Мельница успеха». Здесь будут презентованы инвестиционные и инновационные проекты Могилевской области; «Импортозамещение или технологический суверенитет?». Обсудят новых возможностях для промышленной кооперации и новых точках роста для белорусской экономики; «Институты развития: время инсайтов». Финансисты, ученые, маркетологи, обсудят, что даст импульс для инновационного развития стратегически важных отраслей.