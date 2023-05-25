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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ СТАРТОВАЛ СЕГОДНЯ В БОБРУЙСКЕ
12:31 25.05.2023
Сегодня в Бобруйске начал свою работу Белорусский инвестиционный форум.
Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на форум соберутся инвесторы и представители крупного и среднего бизнеса из 22 стран, чтобы обсудить перспективы делового сотрудничества с Беларусью. Это гости из Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Китая, ОАЭ, Пакистана, Палестины, России, Турции и других государств.
Среди участников форума высшие должностные лица Беларуси. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек.
В программе форума пленарная сессия, на которой спикеры выступят с докладами на тему «Государственная инвестиционная политика и перспективы развития белорусской экономики» и состоятся две панельные дискуссии. На первой – «Глазами консалтинга» эксперты обсудят новые ниши белорусской экономики, перспективные для инвестирования и «Руками Бизнеса», на которой обсудят инвестиционный климат Беларуси глазами зарубежного бизнеса, а также работу в новых условиях.
Кроме того, пройдут три тематические секции: XIV Международный экономический форум «Мельница успеха». Здесь будут презентованы инвестиционные и инновационные проекты Могилевской области; «Импортозамещение или технологический суверенитет?». Обсудят новых возможностях для промышленной кооперации и новых точках роста для белорусской экономики; «Институты развития: время инсайтов». Финансисты, ученые, маркетологи, обсудят, что даст импульс для инновационного развития стратегически важных отраслей.
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