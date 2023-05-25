Компания А1 использовала свою сеть NB-IoT для реализации нового проекта — теперь оборудование с температурными датчиками и интегрированными в него SIM-чипами от А1 будет контролировать температуру торфа в местах его хранения для предотвращения его самовозгорания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для передачи данных будет использоваться «интернет вещей».

Самовозгорание торфа — актуальная проблема, с которой каждый год сталкиваются торфодобывающие предприятия. При определенных условиях внутри штабелей, в которых хранится собранный торф, начинается процесс разогревания. Когда температура достигает 60-65 °С, сырье начинает тлеть и гореть. Такие пожары имеют серьезные экономические и экологические последствия. А единственный способ их предотвратить — это постоянно отслеживать температуру в торфяных буртах.

До сих пор подобные замеры проводились вручную: персонал торфодобывающих предприятий ежедневно обходил караваны и собирал данные об их состоянии. Но теперь эту задачу выполняют автономные комплексы телеметрии Region-telematic, разработанные ООО «НПЦ «Европрибор» и протестированные на базе УП «Брестоблгаз». Комплекс может контролировать до восьми точек температуры в диапазоне от -60 °С до +300 °С, обходясь при этом без внешнего источника питания. Для телеметрии используется низкоэнергетический NB-IoT-канал от А1, а сами данные могут быть интегрированы в любую систему диспетчеризации или переданы в «облако».

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) — это стандарт беспроводной связи, разработанный для «интернета вещей» (IoT). Он обеспечивает работу устройств телеметрии — в случаях, когда критически важны не широта канала и объем передаваемых данных, а длительное время автономной работы и обширный охват сигнала.

Сеть NB-IoT работает даже при низком уровне сигнала, поэтому с ее помощью можно собирать данные с датчиков, расположенных в самых сложных и удаленных локациях. А большая емкость NB-IoT-сети позволяет подключать десятки тысяч устройств на одну базовую станцию. При этом в энергосберегающем режиме срок работы встроенной батареи NB-IoT-устройств может достигать десяти лет.

Интересной особенностью решения стал выбор в пользу SIM-чипов вместо традиционных SIM-карт. В отличие от последних, чипы монтируются непосредственно на печатную плату. И это обеспечивает целый ряд преимуществ — в первую очередь, более широкий диапазон рабочих температур и более высокую электроустойчивость.

А1 сосредоточила усилия на развертывании покрытия NB-IoT в соответствии с потребностями организации-заказчика. Сегодня эта сеть насчитывает свыше 750 базовых станций по всей территории Беларуси. Там, где этого требуют нужды заказчика, компания подключает новые мощности.

Внедренная система позволяет проводить постоянный мониторинг и отслеживать динамику изменения температуры внутри торфяных караванов, предотвращая возникновение самовозгораний на полях добычи. Объем одного каравана может достигать 10 тыс. куб. м. Если он сгорает, убытки только от потери торфа составляют порядка 300 тыс. рублей. И в разы возрастают, если учесть расходы на борьбу с огнем силами МЧС, ущерб окружающей среде и здоровью людей.

Помимо торфоперерабатывающих предприятий, решение на базе NB-IoT и комплексов Region-telematic может использоваться в других сферах, где необходим сбор показателей температуры. Например, сейчас партнеры рассматривают возможность его применения в сельском хозяйстве — для мониторинга температуры сенажа в силосных хранилищах. Кроме того, комплекс легко адаптируется для контроля давления различных сред, а также комбинированных показателей (давления и температуры). Это позволяет расширить сферу применения решения на предприятия энергетического, нефтехимического комплексов, общей промышленности.