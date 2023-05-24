ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОДРОС НА 0,3%

11:59 25.05.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-апрель 2023 г. в текущих ценах составил 7238 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,3% больше к уровню января-апреля 2022 г.