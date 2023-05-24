Карелия входит в топ-3 по объемам экспорта концерна «Беллесбумпром» в Российскую Федерацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, по итогам первого квартала 2023 года поставки в этот регион России увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В товарной структуре экспорта наибольшую долю занимает целлюлоза, масло талловое. Сюда также экспортируются бумага, картон и изделия из них, мебель и древесные плиты.