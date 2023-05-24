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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 0,5%


11:13 25.05.2023

В январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 697 млн рублей или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 674,1 млн рублей или в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 62,6 тыс. тонн, что на 1,8% больше, чем в январе-апреле 2022 г., яиц – 136,7 млн штук (на 2,5% больше), молока – 282,3 тыс. тонн (100,1%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 59,5 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2022 г. увеличилось на 2,7%, производство яиц – 119,4 млн. штук (на 2,8% больше), молока произведено 275,3 тыс. тонн (100,4%).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 615,4 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,5% к уровню 1 мая 2022 г., в том числе коров – 209,6 тыс. голов (99,6%). Численность свиней составила 247,3 тыс. голов (92,9%).
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