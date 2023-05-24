ЭКОНОМИКА РБ

НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС 25 МАЯ ПРОЙДУТ ПЛАНОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

11:06 25.05.2023 Сегодня на втором энергоблоке БелАЭС пройдут плановые испытания. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. «В рамках программы энергетического пуска блока будут выполнены динамические испытания с тестированием предохранительных устройств парогенератора – соответствующие работы будут сопровождаться выбросом в атмосферу пара и шумом. Пар чистый и безопасный», - говорится в сообщении. После завершения испытаний на втором энергоблоке продолжится освоение мощности реактора.