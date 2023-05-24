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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС 25 МАЯ ПРОЙДУТ ПЛАНОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
11:06 25.05.2023
Сегодня на втором энергоблоке БелАЭС пройдут плановые испытания. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«В рамках программы энергетического пуска блока будут выполнены динамические испытания с тестированием предохранительных устройств парогенератора – соответствующие работы будут сопровождаться выбросом в атмосферу пара и шумом. Пар чистый и безопасный», - говорится в сообщении.
После завершения испытаний на втором энергоблоке продолжится освоение мощности реактора.
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