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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 330 ЛЕГКОВЫХ АВТО СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ЕС ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
10:40 25.05.2023
Около 330 легковых авто стоят в очереди на въезд в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«По состоянию на 10.00 скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), литовскими - Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони), Привалка (Райгардас) и Шумскас (Лоша). Контрольные службы Польши за сутки оформили 51% авто от нормы», - говорится в сообщении.
Грузовой транспорт следовал с задержками через Кукурыки (Козловичи), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Их контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 48% большегрузов.
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