Около 330 легковых авто стоят в очереди на въезд в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10.00 скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), литовскими - Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони), Привалка (Райгардас) и Шумскас (Лоша). Контрольные службы Польши за сутки оформили 51% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Грузовой транспорт следовал с задержками через Кукурыки (Козловичи), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Их контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 48% большегрузов.