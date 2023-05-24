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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ РЕГИОНА СОСТАВИЛ 18,3% В 2022 ГОДУ
10:30 25.05.2023
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Гомельской области за 2022 год составила 11,3 млрд рублей, вклад в областной объем выручки – 18,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Гомельской области хозяйственную деятельность осуществляли 29,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9,8 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 8,6 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 1 тыс. малых организаций (10%) и 0,3 тыс. средних организаций (3%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (38% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (15%); промышленность (7%); строительство (7%); профессиональная, научная и техническая деятельность (6%).
Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в общей средней численности работников организаций и численности индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц составила 27,6%.
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