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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КЕРАМИН» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ DESIGN DAYS


09:52 25.05.2023

ОАО «Керамин» примет участие в международном концептуальном проекте Design Days, который впервые проходит 24-26 мая 2023 года в Минске (пр. Победителей, 4 Дворец Спорта).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в первый день мероприятия, 24 мая в 11.30, участники форума смогут также увидеть увлекательную презентацию о трендах керамической моды, реализованных в коллекциях-новинках компании «Керамин».

О разнообразии представленных форматов, хитах и инновациях в создании керамической плитки и керамогранита впервые расскажет руководитель управления маркетинга. Все участники смогут лично задать топ-менеджеру вопросы о продукции и узнать о возможностях компании сегодня.

Керамин готовит для посетителей и участников Belarusian Design Days яркую экспозицию с самыми трендовыми новинками сезона.

На стенде предприятия можно получить профессиональную консультацию специалистов, обсудить возможность участия в Партнерской программе для дизайнеров и архитекторов с эксклюзивными условиями, погрузиться в пространства дизайнерских интерьеров с помощью технологии виртуальной реальности.

Каждый посетитель сможет воспользоваться VR-очками, которые мгновенно переместят в трехмерное пространство выбранного интерьера. Таким образом, можно не только прогуляться по воссозданному дизайн-проекту, разглядев все детали, но вдохновиться идеями готового решения комнаты.
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