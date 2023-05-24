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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 6,1%
09:47 25.05.2023
За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,4%, рентабельность продаж – 6,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 7,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 18,4% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 8,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 22 % от общего объема кредиторской задолженности.
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