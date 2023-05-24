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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КОТЛОВКА» 25 МАЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ - ГТК
09:37 25.05.2023
В пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе 25 мая 2023 года возможны перебои с электричеством. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.
«В связи с проведением Островецким РЭС плановых работ 25 мая с 09.00 до 17.00 в пункте пропуска «Котловка» возможны перебои с электроснабжением», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт может сказаться на увеличении времени оформления следующих через пункт пропуска транспортных средств.
В ГТК просят учитывать эту информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
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