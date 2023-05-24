В пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе 25 мая 2023 года возможны перебои с электричеством. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«В связи с проведением Островецким РЭС плановых работ 25 мая с 09.00 до 17.00 в пункте пропуска «Котловка» возможны перебои с электроснабжением», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт может сказаться на увеличении времени оформления следующих через пункт пропуска транспортных средств.

В ГТК просят учитывать эту информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.