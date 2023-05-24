Республиканский конкурс эрудитов «Мировая экономика: современные тенденции развития» пройдет 26 мая в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам развития мировой экономики, расширение базы научных исследований, а также раскрытие творческой индивидуальности и активности обучающихся.

В финальном туре 10 студентов и магистрантов из белорусских вузов, в которых осуществляется подготовка по экономическому профилю, презентуют свои научные исследования. Проекты коснутся тем: «Банки и цифровая экономика», «Индустриальные парки как драйвер развития цифровой экономики страны», «Китайско-белорусское сотрудничество в сфере высоких технологий в постэпидемический период: шансы и вызовы», «Коммерциализация цифровых государственных услуг» и др. Итогом выступлений станет определение тройки лидеров и семи призеров. В качестве поощрения представленные научные работы опубликуют в электронном журнале факультета международных отношений (ФМО) БГУ «Мировая экономика: современные тенденции развития». Кроме того, победители конкурса смогут пройти практику в компаниях-партнерах состязания.

Всего в отборочных этапах участвовало более 30 студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов по мировой экономике и инновационному развитию со всей страны. Это представители БГУ, БГЭУ, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Брестского государственного технического университета, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины и др. На предварительных этапах участники работали над проектом исследований и прошли онлайн-тестирование со 100 вопросами по мировой экономике.

Организатором мероприятия выступает ФМО БГУ.