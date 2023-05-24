Более чем на 12% увеличились поступления в бюджет Гомельской области в январе-апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев.

Формирование бюджета области обеспечивали 19 тысяч организаций, более 29 тысяч ИП и 777 тысяч физлиц, которые уплачивают имущественные и иные платежи.

«Всего свыше 825 тысяч плательщиков», - привел цифры начальник инспекции.

За четыре месяца года с ростом в 12,2% к аналогичному периоду 2022 года в бюджет Гомельской области поступило более 1,33 млрд рублей.

Около 80% доходов бюджета в январе-апреле сформировано за счет поступлений пяти налогов. 28,8% - подоходного налога, 27,2% - НДС, а также акцизов, налогов на прибыль и на недвижимость.

На долю организаций госсектора приходится свыше 73% общих поступлений в консолидированный бюджет. "Наибольший вклад в формирование бюджета внесли Мозырский НПЗ, "Белоруснефть" и "Гомельэнерго", - подытожил Дмитрий Калеев.