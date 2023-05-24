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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ОПРОС НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В КАДРАХ
17:35 24.05.2023
Министерство труда и социальной защиты совместно с НИИ труда Минтруда и соцзащиты проводит опрос нанимателей с целью прогнозирования потребности экономики в кадрах до 2028 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, наниматели могут принять участие в опросе и до 7 июля 2023 года заполнить анкету в разделе «Анкетирование» личного кабинета нанимателя (вход с использованием ключа ЭЦП) портала государственной службы занятости.
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