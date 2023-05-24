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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ УСЛУГ МОБИЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА
16:53 24.05.2023
МТС разработал новые услуги «Домовой 4G» и «Домовой 4G+» для абонентов, которым необходим мобильный интернет, прежде всего для владельцев дач и частных домов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение позволяет подключаться к сети 3G/4G там, где нет возможности провести оптоволокно.
Стартовый пакет услуги «Домовой 4G» включает 100 ГБ мобильного интернета в месяц на неограниченной скорости. После того как израсходован основной трафик, можно пользоваться безлимитом на скорости до 5 Мбит/с.
Пакетное предложение «Домовой 4G+» включает 200 ГБ в месяц — без лимита по скорости. Далее будет доступен неограниченный по объему интернет на скорости до 5 Мбит/с. Дополнительный бонус — 120 телеканалов сервиса МТС ТВ и одна SIM-карта с тарифом «Безлимитище Х», на котором действует безлимит мобильного интернета и безлимит звонков во все сети.
При превышении квоты услуг «Домовой 4G» и «Домовой 4G+», услуга «Турбокнопка 20 ГБ» поможет снять ограничение и ускорить мобильный интернет.
Для того чтобы воспользоваться новыми услугами мобильного домашнего интернета, необходим Wi-Fi-роутер. В случае, когда необходимо усилить 3G/4G-сигнал на территориях, удаленных от базовых станций, абоненты могут приобрести и внешнюю антенну.
Специалисты МТС бесплатно выезжают в любой регион Беларуси для мониторинга, консультации и установки оборудования. Услуги «Домовой 4G» и «Домовой 4G+» могут быть подключены в любом месте в пределах зоны радиопокрытия сети МТС или единой сети LTE.
Одновременно с запуском новой линейки все действующие услуги линейки «Интернет для дома» были переведены в архив. Обслуживание действующих абонентов продолжится на прежних условиях.
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