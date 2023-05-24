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ЭКОНОМИКА РБ


ПОВАРА ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ В КОПИЩЕ ПОХИЩАЛИ ЕДУ


16:36 24.05.2023

Повара школьной столовой в Копище похищали еду, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Согласно информации, сотрудники департамента охраны 19 мая охраняли территорию средней школы в Копище. Вечером, один из сотрудников обратил внимание на автомобиль Mercedes, водитель которого регулярно забирал пищевые отходы со школьной столовой. Помимо стандартных бочек с отходами, мужчина грузил в автомобиль подозрительные коробки, ведра и полимерные пакеты. Подробности рассказали в УСК по Минской области.

Когда машина уже двигалась к выезду со школы, охранники остановили транспорт и попросили показать содержимое подозрительных емкостей. Водитель и трое пассажиров стали отпираться, и сотрудники вызвали дополнительный наряд милиции, так как заподозрили хищение имущества школы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра автомобиля, обнаружено 12 бутылок подсолнечного масла, 20 пачек сахара, почти 9 десятков яиц, 28 килограмм апельсинов, более 19 килограмм мяса свинины, а также молочная и хлебобулочная продукция, принадлежащая школе.

Следователи установили, что две женщины 51 и 48 лет, работая поварами в указанном учреждении, на протяжении недели при приготовлении пищи школьникам, списывали продукты питания, которые в конце недели решили похитить и поделить пополам. А чтобы скрыть факт кражи, одна из них попросила мужчину, который забирает отходы, привезти оставленное рядом с отходами ее «имущество».

В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч 2 ст. 205 (покушение на кражу группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.
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