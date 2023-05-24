В Витебской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 2195,7 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, составил 2037,3 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2023 г. оптовый товарооборот составил 6226 млн рублей, или в сопоставимых ценах 154,6% к уровню января-апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 121 млн рублей, или 112% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.